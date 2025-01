Contabile con esperienza. Posizione aperta a Vinci

Si cerca esperto contabile per uno studio di servizi ingegneristici nel comune di Vinci. La figura si occuperà di diverse mansioni, tra cui elaborazione delle scritture contabili, amministrazione di base, tra cui gestione delle fatture in entrata, monitoraggio delle spese sostenute dai tecnici durante le trasferte, altre attività di supporto amministrativo. Inoltre è previsto il confronto con il consulente esterno per elaborazione e chiusura del bilancio. Offerto un contratto a tempo determinato, della durata di 6-12 mesi, finalizzato all’inserimento stabile in azienda. Orario di lavoro part-time, 20-24 ore settimanali. Per accedere alla mansione è necessario avere un diploma di istruzione secondaria superiore. Sono inoltre richieste conoscenze informatiche, nello specifico di MS Office e software per contabilità aziendale. È infine necessario che la risorsa sia in possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. È possibile candidarsi alla posizione accedendo al portale di Toscana Lavoro entro il 10 febbraio.