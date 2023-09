Consulente informatico a tempo determinato a Empoli: Zucchetti e Helpdesk

Azienda di Empoli ricerca consulente software da inserire nel proprio organico. E’ proposto un iniziale contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time, finalizzato all’assunzione. La risorsa si occuperà dell’installazione del software Zucchetti, supporto informatico tramite sistema di Helpdesk, assistenza clienti. E’ necessaria esperienza pregressa nella mansione e la conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare per pacchetto Office, oltre a essere gradita la conoscenza del gestionale Zucchetti. Non è richiesta partita Iva. Per candidarsi è necessario contattare l’agenzia chiamando lo 0571700660 oppure inviando il proprio curriculum alla mail [email protected].