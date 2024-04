Con Manna al Napoli il ds Accardi può restare in azzurro

"È ancora presto per parlare del futuro perché mancano 7 partite alla fine del campionato e M’Baye deve continuare a lavorare, ad essere propositivo con i compagni e l’allenatore. Sente un ottimo feeling con la squadra e lo staff e questo è tutto ciò che conta adesso". A parlare è stato Crescenzo Cecere, agente di Niang che a Sportitalia ha raccontato il momento dell’attaccante. "Ovviamente la scelta di tornare in Italia, all’Empoli, è stata fatta anche pensando al fatto che lui conosce bene il campionato e che qui aveva sempre fatto bene, mostrando le sue qualità. Ma adesso, a quasi 30 anni, è pure maturato e questo é un altro fattore che ha contribuito alle sue ottime prestazioni. In più a Empoli è molto sereno. È una società a gestione familiare con un bravo direttore sportivo come Pietro Accardi, lo fanno sentire importante e vuole dare tutto quello che può per la causa azzurra". A proposito di dirigenti sportivi, il probabile passaggio di Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli ha spazzato via le voci che accostavano il ds azzurro Pietro Accardi come prossimo direttore del club di Aurelio De Laurentiis.

I.M.