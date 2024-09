Classe 2005, giovane tesserato

Comunicare la storia tramandata da Anpi è una sfida stimolante per "l’ala Young" del gruppo. "Con un’altra giovane, Giorgia Mariano - racconta Manuel Carraro - abbiamo realizzato un documentario sul movimento operaio empolese dove si parla anche di Resistenza. Un prodotto veloce fruibile sul canale YouTube di Anpi, un contenuto portato tra i banchi di scuola col progetto Investire in democrazia. La chiave sta nel comunicare in modo nuovo. Il documentario può essere una forma. In un mondo che corre alla velocità della luce, pochi minuti per fissare un pezzo del nostro passato e divulgarlo"