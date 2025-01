Circonvallazione sud. Il progetto avanza

Passi avanti decisivi per il completamento della Circonvallazione Sud di Empoli, destinata a sollevare dal traffico Ponzano e una parte consistente della città: il Comune ha appena approvato il Documento di indirizzo alla progettazione. Si tratta della realizzazione del tratto di collegamento tra viale Aldo Moro e via dell’Ulivo. A ottobre, la nuova Circonvallazione Sud è entrata nel piano triennale delle opere pubbliche. C’è anche l’agenda: si parla del 2026 con 3,6 milioni di euro per la realizzazione completa del tratto che dalla rotatoria di viale Aldo Moro e la sua scorta proseguirà fino a via dell’Ulivo a Ponzano. Ad oggi, la circonvallazione collega la rotatoria dell’uscita Fi-Pi-Li di Empoli Centro con la zona di Carraia. La nuova strada si trova già da tempo negli strumenti urbanistici in dotazione al Comune, e vi rimarrà, "considerando vitale la sua realizzazione". Al momento del bilancio dei lavori pubblici, il sindaco Alessio Mantellassi aveva detto: "Questa opera è molto importante perché riteniamo che possa spostare fuori ulteriore traffico interno, alleggerendo Ponzano e zone limitrofe. Questo serve per migliorare la qualità della vita. Inoltre, proseguire nelle infrastrutture serve per la crescita e competitività, a sostegno di chi vuole venire a investire nella nostra città".

Andrea Ciappi