Chef stellari dal cuore d’oro. Dalla cena solidale i fondi per sostenere la Misericordia

"Futuro chef, futuro maitre", solidarietà al presente e anche questa al futuro, una location di assoluto prestigio: Villa Petriolo, Ristorante PS, a Cerreto Guidi. Qui due sabato fa, come ogni anno da tempo, si è svolta la manifestazione rivolta a giovani talenti di sala e cucina delle scuole superiori ad indirizzo alberghiero di Castelfiorentino e Montecatini. Talento giovane in cucina e tra i tavoli, pieni di persone, con l’obiettivo appunto di solidarietà: il ricavato della serata è stato devoluto alla Misericordia di Cerreto Guidi. "Sono stati preparati dai ragazzi coccoli analcolici abbinati ai diversi piatti proposti, davvero una bella manifestazione", commenta l’account business del ‘PS’ Lorenzo Caponi. "Tutto ciò che verrà ricavato – ha aggiunto – verrà destinato alla Misericordia di Cerreto Guidi. È un progetto che portiamo avanti da anni e che riguarda la sostenibilità sociale a livello locale, nel quale crediamo molto. Difatti, abbiamo organizzato l’evento come facciamo tutti gli anni. Nell’occasione, il ristorante è stato pieno. I clienti hanno apprezzato l’iniziativa ed il suo obiettivo". In cucina, i giovani allievi hanno potuto operare a fianco di un ‘prof’ d’eccezione: lo chef Stefano Pinciaroli, astro internazionale per la ristorazione di altissima qualità. In sintesi: anche per i ragazzi una serata da ricordare, e difatti si sono portati a casa un trofeo, una targa a memoria di questa esperienza per loro davvero importante. E, come ha ricordato Caponi, è stata un’occasione che in sostanza ha coinvolto almeno ben tre comunità: Cerreto Guidi, Castelfiorentino ed anche Montecatini. D’altronde, la stessa location – villa rinascimentale in un ambiente naturale senza alcuna rivisitazione che sappia di artificio – è testimone di questo tipo di eventi: è stata eletta ‘Best Sustainable Place’ nel 2021 per Save The Planet, poi la proprietà è stata certificata Water Footprint e Carbon Footprint in virtù di un sistema interno all’attività che consente di recuperare il 100% delle sue acque, dopo la purificazione, e produrre più ossigeno che anidride carbonica.