Cerretese Pallavolo, avanti tutta con grinta

Molte certezze, qualche novità e tanta voglia di far bene. È con questi ingredienti che la Cerretese Pallavolo si prepara ad affrontare un’altra stagione di Serie D. Un’annata in cui il club biancoverde proverà ad alzare l’asticella. Dopo aver centrato gli obiettivi che si era prefissato nelle ultime tre stagioni (rispettivamente promozione in Prima Divisione, promozione in D e salvezza tranquilla), quest’anno la società si dichiara alla ricerca di un ambizioso poker visto che il traguardo messo nel mirino per il campionato 2024-2025 è il raggiungimento dei play-off, ovvero uno dei primi tre posti nel girone che si giocheranno poi il salto nella categoria superiore. E per farlo il sodalizio biancoverde è partito innanzitutto dalla conferma della maggior parte del roster, che solo pochi mesi fa ha portato a termine una bellissima chiusa con un quarto posto insperato alla vigilia: le schiacciatrici Francesca Lupi e Giulia Saladino, la palleggiatrice Camilla Bandecchi, l’opposto Danuta Bicci, il libero Bianca Berlincioni e le tre centrali Azzurra Iacopini, Rachele Innocenti e Martina Raho. Poi è stata promossa in prima squadra la classe 2009 Giorgia Menichetti, che negli anni ha dimostrato grandi doti fisiche e tecniche oltre che importanti margini di miglioramento, mentre si è rimessa a disposizione dopo il brutto infortunio al ginocchio di un anno fa durante i play-off per salire in D, Vittoria Vannini. Per completare l’organico, quindi, il direttore sportivo Stefano Berlincioni ha inserito tre pedine mirate: Noemi Romanelli in cabina di regia insieme alla sorella Asia, che agirà invece come libero e dalle quali la società si aspetta un ottimo contributo in termini di qualità ed esperienza, e Giulia Morelli che dopo un anno di pausa ha manifestato tanta voglia di ricominciare a giocare scegliendo il progetto cerretese. Confermatissimo infine lo staff tecnico con Marco Angiolini e Giulia Lensi, ai quali si aggiungerà Luca Gribaldo come scoutman e come supporto durante gli allenamenti, senza dimenticare il preparatore atletico Fabio Menichetti, anche lui divenuto ormai una certezza dello staff ‘mediceo’.

"Pensiamo di avere allestito una rosa molto competitiva – afferma il direttore sportivo, Stefano Berlincioni –, che ci permetta di fare un salto di qualità e di ottimizzare anche il lavoro, passando dalle sedici atlete dello scorso anno alle tredici di questa stagione. Poi come sempre sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene o meno. Da parte nostra partiamo comunque con grande fiducia, grazie sia alle tante certezze acquisite nella scorsa stagione che all’entusiasmo dei nuovi arrivi, per cui non resta che dare appuntamento ai nostri tifosi il 12 ottobre per l’esordio stagionale a Calenzano, in quello che si preannuncia già come uno scontro importante".

Si.Ci.