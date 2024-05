Cellini-Campatelli. Botta e risposta su Marcialla

Un duro botta e risposta a distanza fra Giovanni Campatelli e Pardo Cellini (foto), ravvivato dalla rinnovata richiesta di alcuni residenti di Marcialla di far sì che la frazione possa scindersi dal Comune di Certaldo per unirsi a quello di Barberino. E’ la polemica innescata nei giorni scorsi, quando il candidato di centrosinistra aveva fatto presente come questo argomento dovesse essere trattato dalle amministrazioni comunali delle due realtà comunali e che mal si prestasse a dibattiti fra "candidati disposti con faciloneria a promettere qualunque cosa in cambio di pochi voti". "Scendere sotto 15mila abitanti comporterebbe una modifica dell’ordinamento comunale, con la possibilità di perdere finanziamenti riservati ai Comuni sopra tale soglia. Siamo disponibili insieme a Barberino a lavorare con l’obiettivo di mettere a punto una nuova viabilità per Marcialla ed ampliare la zona-parcheggio limitrofa a Villa Tavolese – ha detto, riferendosi in maniera indiretta al rivale di Più Certaldo - solo intraprendendo un percorso di questo tipo, serio, non demagogico, che riconosca la specialità del territorio, potranno maturare nel tempo, anche nella comunità di Certaldo le condizioni verso soluzioni di altro genere". Stoccate che Cellini non ha gradito. "Rimaniamo sbigottiti dalle parole di un candidato che sminuisce la frazione riducendo persone, famiglie, associazioni, attività e idee di una popolazione ad “una manciata di voti“ - ha concluso, attaccando Campatelli anche per la sua scelta di non partecipare al confronto elettorale richiesto di recente dagli abitanti di Marcialla. Ci auguriamo quantomeno che Campatelli possa partecipare al dibattito del prossimo 3 giugno alla Fattoria Il Bassetto, al quale sarò presente".