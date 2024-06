Castelfiorentino, rapina e aggredisce un'anziana: in manette

Empoli, 27 giugno 2024 - Con la scusa del controllo Enel ha rapinato un'anziana e le ha fratturato la protesi. Per questo i carabinieri della Compagnia di Sarzana e quelli della Stazione di Castelfiorentino, hanno arrestato un 44enne di origini lombarde ma residente da tempo nello spezzino, per rapina aggravata in abitazione.

Il 28 febbraio 2023, a Castelfiorentino, due uomini avevano rapinato nella sua abitazione una vedova 90enne. I malviventi sono riusciti a carpire la fiducia dell’anziana fingendosi tecnici Enel incaricati di un controllo e, una volta entrati, hanno prima spruzzato sugli occhi della donna uno spray urticante e poi, mentre uno teneva una mano sulla bocca per evitare che urlasse, l’altro ha aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica. La forte pressione della mano sulla bocca della donna ha provocato la frattura della propria protesi dentaria.

I due rapinatori sono poi fuggiti a piedi con svariati monili in oro. Appena ripresasi dallo choc l’anziana ha chiamato i militari i quali hanno repertato del materiale biologico e l’hanno inviato ai laboratori del reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Roma per le analisi. Le indagini hanno stretto il cerchio attorno al 44enne di origine lombarda. L’uomo, censurato, è stato poi rintracciato dai militari della Compagnia di Sarzana e arrestato. Sono in corso le ricerche del complice.