Case popolari e affitti calmierati. Nuove regole per undici alloggi

Per gli undici alloggi ad uso residenziale di natura pubblica disponibili nel complesso di Valdisole, a poche centinaia di metri dal centro storico di Vinci, l’Unione dei Comuni ha pubblicato il regolamento che disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione. Ne hanno diritto: persone singole o coppie coniugate, o conviventi more uxorio o soggetti legati da vincoli di assistenza morale e materiale, di età pari o superiore a 65 anni (questo è il primo requisito); oltre che cittadini italiani e della Ue, possono accedere anche stranieri con regolare permesso di soggiorno in corso di validità; residenza in uno dei Comuni dell’Unione; essere in possesso di una attestazione Isee in corso di validità, con valore non superiore al limite d’accesso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; assenza di titolarità di diritti di proprietà oppure usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che si trovi ad una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal proprio comune di residenza.

Ci sono poi numerose altre specifiche tra i dettagli tecnici forniti dall’Unione nel relativo regolamento. Nello scorso anno, il Comune di Vinci – in ordine al complesso di via Val di Sole – ha provveduto a lavori di ristrutturazione quattro alloggi destinati ad housing sociale. Più in generale sugli alloggi Erp, si può ricordare che nel maggio scorso l’Unione dei Comuni ha approvato le graduatorie definitive relative al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi stessi di proprietà dei Comuni. Il bando era del 23 ottobre 2023.

Andrea Ciappi