Cantiere piscina all’Isis Enriques: "Bene l’appalto per la copertura"

Buone notizie per una delle opere più attese sul territorio comunale castellano e non soltanto. "Insieme ai tecnici della Città Metropolitana abbiamo effettuato nelle scorse settimane un sopralluogo per verificare l’andamento delle lavorazioni alla piscina dell’ISIS Enriques. È stato emesso il certificato di regolare esecuzione e quindi formalmente concluso il primo appalto, quello relativo alla realizzazione della copertura". Lo ha fatto sapere il sindaco Francesca Giannì pochi giorni fa, tracciando un bilancio del maxi-cantiere che sta riguardando su più livelli il plesso scolastico.

Adesso che il primo passaggio può considerarsi definitivamente completato, la prima cittadina ha indicato anche il prossimo ’step’, che dovrebbe concludersi all’inizio della prossima primavera. "Per quanto riguarda il secondo intervento, relativo invece alle lavorazioni di adeguamento antisismico, il termine ultimo per le lavorazioni è stato fissato dalla Città Metropolitana per aprile 2025 – ha proseguito – infine, è in fase di approvazione il progetto esecutivo per la sostituzione delle facciate a vetrata continua, che porterà a una terza procedura di gara con termine assegnato di fine lavori per ottobre 2025". Contestualmente, si è aperto anche l’iter che dovrà concludersi con l’individuazione di un soggetto atto a gestire la nuova struttura natatoria. E con il rilancio della pratica del nuoto, nelle intenzioni di chi amministra. "Tra i vari aspetti di carattere tecnico, abbiamo inoltre messo a disposizione i nostri uffici per espletare il più velocemente possibile una procedura di ricerca per il gestore – ha concluso Giannì – affinché non debba essere sprecato ulteriore tempo per la restituzione alla nostra comunità della piscina che, pur non essendo nostra, sentiamo come un pezzo fondamentale dello sport, dello svago, del benessere, della nostra città. Un appalto complesso, lungo, estenuante e sfiancante di burocrazia e adeguamenti normativi e prezzi, su cui continueremo questa azione di monitoraggio e leale collaborazione con la Metrocittà".

G.F.