Campi sportivi. Ecco il restyling agli spogliatoi

Nuovo anno sportivo, riparte la caccia agli spazi. Un puzzle non semplice da completare, ma le prossime ore potrebbero essere decisive. Scade infatti alle 12 di oggi il termine per presentare la richiesta relativa all’assegnazione degli spazi nelle palestre degli edifici scolastici di proprietà comunale o acquisite in concessione dalla Metrocittà l’anno scolastico 2024/2025. Intanto però è tempo di restyling per gli impianti sportivi. A partire dal campo di via San Mamante a Santa Maria, dove sono partiti i lavori per sostituire la vecchia caldaia con due nuove a condensazione, oltre ad altri piccoli interventi che miglioreranno il risparmio energetico. Da tempo la società che ha in gestione l’impianto, l’Asd Santa Maria richiedeva un intervento risolutivo per gli spogliatoi del ‘Biagioli’. Il vecchio impianto infatti non garantiva l’acqua calda agli sportivi, perciò è stato deciso un intervento risolutivo. Il cantiere da 23mila euro è iniziato martedì scorso e dovrebbe terminare entro il 20 agosto. Nel frattempo, l’impianto fotovoltaico presente potrà garantire acqua calda alle docce durante questo scampolo di stagione.

Sono stati portati a termine invece i lavori al campo di via Magolo, in gestione alla Polisportiva Avane. L’intervento ha riguardato la rimozione delle vecchie toilette alla turca con nuovi wc. Oltre alla sistemazione del pavimento degli spogliatoi, sono state sostituite tutte le 12 docce. La spesa è stata di 23mila euro. "Ogni squadra per noi ha valore, gli spogliatoi del campo di Avane sono finalmente adatti alle esigenze della prima squadra e delle giovanili", il commento del sindaco Mantellassi. "Abbiamo sistemato gli spogliatoi, i bagni e le docce, ora dotate di temporizzatori così da poter ottimizzare costi ma soprattutto il consumo di acqua", ha aggiunto l’assessora alla transizione ecologica, Laura Mannucci.