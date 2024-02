Biblioteca dei bambini. Fra letture e laboratori

La biblioteca ed i bambini. Un binomio pieno di iniziative a Fucecchio. Stamani alle 10,30 la biblioteca organizza una mattina di letture ad alta voce all’insegna della fantasia ed in compagnia di bellissimi libri. Si riparte sabato 10 febbraio quando la biblioteca, ancora una volta, organizza una mattina di letture ad alta voce. Poi martedì 14 febbraio la"Indro Montanelli" organizza un laboratorio creativo per divertirsi insieme tra giochi, letture e tante attività. Anche questo laboratorio è stato appositamente pensato per bambini da 4 agli 8 anni. E poi ancora il 17 febbraio, sempre al mattino e sempre per bambini. Lunedì 26 e martedì 27 febbraio tocca invece agli adulti, nel pomeriggio, alle 17,30, con due interessanti volumi: "Dove non mi hai portata", di Maria Grazia Calandrone e "L’acqua del lago non è mai dolce", di Giulia Caminito. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.Per ogni informazione relativa alla partecipazione o per avere dettagli contattare il numero: 0571 268229/265.