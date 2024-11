Avvicendamento in consiglio. Angela Centi si dimette. Entra Massimiliano Parenti

Angela Centi non sarà più consigliera comunale, ma manterrà l’incarico da assessore. E al tempo stesso, in consiglio comunale entrerà Massimiliano Parenti come nuovo consigliere di maggioranza. E’ la principale novità emersa nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale tenutasi qualche giorno fa. E che ha preso avvio partendo dalle dimissioni di Centi, la seconda candidata al consiglio più votata alle scorse elezioni (con 156 preferenze: solo l’attuale vicesindaco Edoardo Antonini ne aveva ottenute di più, sfiorando le 500) dimissioni motivate con ragioni lavorative.

"In questi mesi ho maturato questa decisione. Presa non a cuor leggero, ma in serenità – ha spiegato la diretta interessata – ritengo di poter continuare a rappresentare i cittadini anche solo da assessora. Auguro al nuovo consigliere Parenti un buon lavoro".

Il sindaco Alessandro Giunti aveva nei giorni scorsi accolto le dimissioni dell’ex-consigliera, con gli equilibri che in giunta non dovrebbero comunque mutare: Centi dovrebbe infatti mantenere le deleghe a scuola, politiche per l’Infanzia, trasporto, sviluppo della società dell’informazione e dell’innovazione che le erano state conferite dal primo cittadino nei giorni successivi all’insediamento della giunta. Il suo passo indietro in consiglio spalanca come detto le porte a Massimiliano Parenti, classe 1970, al quale le 45 preferenze ottenute nella lista a supporto della ricandidatura a sindaco di Alessandro Giunti non erano inizialmente bastate per essere eletto nella massima assemblea cittadina.