Artigiani protagonisti. Da Faenza fino al Veneto nel nome della ceramica

La via della ceramica sulle orme della via della seta: Montelupo vara un accordo di cooperazione tra la propria scuola della ceramica e quella superiore professionale di Jingdezhen, in Cina. L’accordo è già nero su bianco. Presto le firme. Sottoscritte dal Comune e dal comitato municipale di Yunfu, Provincia di Guangdong.

Intanto, per la ceramica, ‘registrate’ due occasioni per esportare il saper fare montelupino anche in altre regioni italiane. Sono state due manifestazioni dedicate al prodotto principe promosse in Comuni aderenti ad ‘Aicc’, associazione italiana città della ceramica. Oltre alla delegazione istituzionale, Montelupo è stata rappresentata dai ceramisti, tornianti e dall’Unione Fornaci della Terracotta di Samminiatello. ’Argillà’ si è svolta nei giorni scorsi a Faenza (altra capitale della ceramica) e per la giunta vi ha preso parte Aglaia Viviani.

"I terracottai rappresentano l’essenza del mio paese - commenta Viviani - Vedere passare di mano in mano, di generazione in generazione, qualcosa che appartiene a una tradizione millenaria è sempre un’emozione unica". Il gruppo di quest’anno ha vinto nel Mondial Tornianti il "premio speciale alla squadra più numerosa proveniente da una città di antica tradizione ceramica".

Gli artigiani che hanno partecipato nella squadra sono: Roberto Guerri, Giovanni Fiaschi, Cristian Angeli, Marco Tombelli, Stefano Gheri, Alessandro Rosselli, Luca Gianneschi, Enrico Carli, Paolo ’Cucco’ Scardigli, Nicolò Morales. A Faenza la ceramica di Montelupo è stata protagonista anche con ’Immersioni’: la suggestiva mostra personale di Patrizio Bartoloni, presso il prestigioso Museo Zauli. Dopo Faenza, è stata invece la volta della Festa della Ceramica di Nove, vicino Vicenza, cittadina gemellata con Montelupo. Anche in questo caso è stata organizzata una trasferta dei "terracottai di Samminiatello", rappresentati da Marco Lotti, Paolo Scardigli, Raffaele Logrippo, Alviero Frangioni, Roberto Guerri e Silvano Latini. Assieme a loro hanno presenziato il sindaco Simone Londi e l’ex primo cittadino Paolo Masetti, vicepresidente di ‘Aicc’. E qui Londi ha chiaramente lanciato il "Made in Montelupo".

Andrea Ciappi