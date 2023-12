Arte fiamminga e splendidi arazzi in Villa Medicea

Ancora cultura alla Villa medicea di Cerreto Guidi che, nell’ultimo appuntamento pre-natalizio, presenta un ricco programma dedicato al pittore fiammingo Jan Van Der Straet, meglio conosciuto col nome di Giovanni Stradano (1523 – 1605), e al ciclo di arazzi delle collezioni della Villa della serie Le Quattro stagioni, realizzati dalla Manifattura Medicea. Domani alle 16 è in programma la conferenza "Giovanni Stradano a Firenze 1523-2023. Le più belle e strane invenzioni del mondo", nel centenario della nascita dell’artista, della storica dell’arte Alessandra Baroni, curatrice della prima mostra monografica sul pittore allestita in questi mesi a Palazzo Vecchio. A seguire Giulia Coco curatrice della Villa medicea e Patrizia Labianca, restauratrice di manufatti tessili, presenteranno l’intervento il restauro dei quattro arazzi medicei, realizzato grazie al contributo del Rotary Club di Empoli e dell’Associazione Amici della Villa medicea di Cerreto Guidi. Il pomeriggio si concluderà con il concenrto dell’Accademia musicale San Miniato Basso e con i tradizionali auguri di Natale. Nel dettaglio: alle 16 i saluti istituzionali con Marco Mozzo, direttore della Villa medicea di Cerreto Guidi; Andrea Vanni Desideri, presidente Associazione Amici della Villa medicea di Cerreto Guidi; Andrea Cantini, presidente Rotary Club di Empoli. Alle 16.15 Alessandra Baroni su "Giovanni Stradano a Firenze 1523-2023. Le più belle e strane invenzioni del mondo". Alle 17.15 Giulia Coco e Patrizia Labianca con la presentazione dell’intervento di manutenzione degli arazzi medicei. Alle 18 il momento musicale dell’Accademia musicale San Miniato Basso, in collaborazione con l’associazione Amici della Villa medicea di Cerreto Guidi.