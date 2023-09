Arrestato a Certaldo con mezzo chilo di droga: finisce in cella

Fu trovato con oltre mezzo chilo di droga. Gli fu applicato l’obbligo di dimora. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere. Nella serata di lunedì i carabinieri della Stazione di Certaldo hanno arrestato un 37enne albanese, regolare sul territorio nazionale, in quanto residente, pluricensurato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dai militari e condivisa dalla procura della Repubblica di Firenze. L’uomo, già nel maggio scorso finì in manette per opera dei militari della stazione di Montaione in quanto trovato in possesso di 530 grammi circa di marijuana. All’esito della direttissima venne sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Certaldo, suo Comune di residenza. Le reiterate violazioni alle prescrizioni impostagli più volte segnalate dai militari all’autorità giudiziaria – si apprende – hanno portato al suo arresto. Nel recente passato l’uomo era già stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Firenze dai militari della stazione di Castelfiorentino, che lo avevano controllato allo scalo ferroviario e trovato in possesso di un taglierino, sequestrato, ed in palese violazione delle prescrizioni impostagli con il foglio di via obbligatorio da Castelfiorentino a cui era sottoposto (e lo è tuttora). La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne valuterà le responsabilità o meno nel corso del successivo processo.