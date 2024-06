"Amministreremo il nostro territorio con i cittadini"

1) "Fucecchio deve tornare a essere sostenibile, attrattiva, sicura e partecipata. Una buona amministrazione comunale deve garantire la piena partecipazione dei cittadini attraverso assemblee popolari periodiche (non solo durante la propaganda elettorale), sulle decisioni istituzionali importanti da prendere. Solo così si può costruire una Fucecchio nel migliore dei modi".

2) "Ristrutturare le strade e le infrastrutture già esistenti, senza costruirne di nuove. Questo per evitare impatti ambientali e disastri climatici come le ultime alluvioni. Per il turismo: ripulitura dei sentieri escursionistici e della Via Francigena, incentivi ad agenzie come “Casae” che favoriscano l’affitto dei locali sfitti, specialmente del centro e collegamento tra musei e centri culturali delle località vicine: includere la gratuità del biglietto del nostro museo, nel biglietto di musei vicini (come il museo Leonardo da Vinci). Questo favorirà maggiore curiosità e attrazione verso Fucecchio".

3) "Nuovi trasporti pubblici a collegamento tra frazioni e centro, consigli comunali itineranti nei luoghi pubblici presso le frazioni, più attenzione alla cura ed al decoro delle periferie: questa è la formula del nostro programma per restituire luce alle frazioni".

4) "Priorità devono essere le piccole attività. Disincentivare la costruzione di nuovi centri commerciali e supermercati e garantire incentivi economici e agevolazioni fiscali a chi apre o mantiene un’attività. L’amministrazione deve ascoltare periodicamente con tavoli di lavoro i commercianti per conoscere le esigenze e le necessità".