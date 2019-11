Empoli, 18 novembre 2019 - Il giorno dopo Empoli fa la conta dei danni. E' stata una domenica nera, sia per la piena dell'Arno che ha creato apprensione, sia per l'allagamento del centro storico. Il conosciutissimo "Giro d'Empoli" ha visto diversi centimetri d'acqua entrare fra le strade e nei negozi, con i conseguenti danni con cui ora gli operatori commerciali fanno i conti.

Allagata anche piazza Farinata degli Uberti. E dopo l'acqua, che si è ritirata in serata, restano il fango e i detriti, arrivati fin dentro i negozi. Si cerca di riavviare le attività commerciali.

Nel corso della notte tra sabato e domenica sono scesi 65 millimetri di pioggia, dice il sindaco Brenda Barnini.

Sottolineando che si è reso necessario «chiudere le cateratte che impediscono all'Arno di entrare dentro. Ma dal momento che tutto il nostro reticolo idraulico era già pieno, quando chiudi e l'acqua non può più scolare in Arno esce per forza sul territorio».

Il sindaco fa sapere che, dopo l'emergenza, «ci occuperemo di trovare soluzioni e ristorare i danni chiedendo aiuto anche alla Regione Toscana.

