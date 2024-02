Al Gat arriva “Tutta colpa della strega“

CASTELFIORENTINO

Sabato prossimo alle 21.30 il sipario del teatro Gat di Castelnuovo d’Elsa si apre sullo spettacolo “Tutta colpa della strega“, portato in scena dalla compagnia La Maschera di Cerreto Guidi. Si tratta di una commedia liberamente tratta da “La cena dei cretini“ di Francis Veber, con adattamento scene e regia di Claudio Cinelli. L’originale del regista e sceneggiatore francese è ambientato proprio in Francia, nella Parigi bene. Ogni mercoledì un gruppo di amici, stanchi e annoiati, organizza una cena speciale a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi per farsi beffe di loro.

Gli invitati sono ignari del “gioco” e che la cena sia chiamata dal gruppo La cena dei cretini. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta… Il “cretino” François, invitato dal brillante Pierre, ribalterà la situazione passando da vittima a carnefice, creando una serie infinita di problemi a Pierre e arrivando persino a mettere in crisi il suo matrimonio.

Una trama semplice ma di grande impatto comico, come si addice alle commedie più riuscite. In ordine di apparizione saliranno sul palco Giacomo, Giuliana, Ignazia, Elisabetta, Lucia, Fausto, Stefania e Floriana. Per prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 392 6090772, oppure collegarsi direttamente con il sito www.gatteatro.net e cliccare nell’apposita sezione.