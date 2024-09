Aiuti ai bambini di Casa Matilda. L’impegno del club Soroptimist

L’associazione Soroptimist International sezione Valdarno Inferiore organizza un aperitivo solidale di fine estate il cui ricavato sarà utilizzato per la partecipazione alle attività extra scolastiche dei bambini attualmente residenti con le loro madri a Casa Matilda, casa di accoglienza del Centro Aiuto Donna Lilith. Casa Matilda, inaugurata nel 2019, offre ospitalità a gestanti, mamme con bambini o donne sole vittime di violenza che necessitano di un’accoglienza di secondo livello, per l’attuazione di un progetto individualizzato di autonomia. Un progetto reso possibile dalla rete di solidarietà costruita negli anni con imprenditori e associazioni locali nell’ambito dell’attenzione alle donne e minori vittime di violenza nella fase successiva a quella emergenziale. L’appuntamento è per domani alle 19,30 all’Agriristoro Cafaggio (Info e prenotazioni: 335 6065819 - 335 1257657".