Aggressione in piazza. Scatta la denuncia dai genitori dei ragazzi: "Faremo chiarezza"

Sul territorio comunale di Montelupo sono presenti attualmente 72 telecamere. Fra cui una in piazza dell’Unione Europea, dove lo scorso luglio avvenne l’aggressione ad un gruppo di giovanissimi oggetto dell’interrogazione presentata in consiglio comunale dal consigliere di Monteluponelcuore Giuseppe Madia: la telecamera in questione è stata controllata e il filmato di quella sera è stato posto all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Lo ha reso noto l’assessore alla polizia municipale Simone Peruzzi nel corso dell’ultima seduta, nella quale l’opposizione di centrodestra chiedeva all’amministrazione di fare il punto su quanto successo in piazza lo scorso 30 luglio, nelle primissime ore del mattino.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, fra alcuni giovanissimi e una coppia di adulti composta da un uomo ed una donna sarebbe scoppiata una discussione, culminata con due minori minacciati ed aggrediti dalle due persone adulte. Sul posto intervennero la Municipale e i carabinieri, anche a seguito dell’arrivo in loco dei genitori di uno dei giovanissimi. I due presunti aggressori sono stati trasportati in via precauzionale al pronto soccorso, a quanto pare non prima di aver opposto inizialmente resistenza agli agenti. L’episodio si è risolto senza feriti, ma la vicenda potrebbe proseguire in tribunale in quanto i familiari di uno dei minacciati hanno, a quanto pare, sporto denuncia. "L’amministrazione comunale non risulta parte lesa e non può dunque procedere a querelare – ha spiegato in consiglio Peruzzi –, ma mi risulta che lo abbiano fatto le parti coinvolte in quel frangente sono intervenuti tre agenti della polizia municipale e tre carabinieri. I filmati registrati dalla telecamera di via dell’Unione Europea sono stati posti all’attenzione dell’autorità giudiziaria". Proprio pochi giorni fa la giunta Londi aveva annunciato un intervento da 70mila euro volto ad implementare la videosorveglianza, che dovrebbe interessare il complesso Baccio da Montelupo, la zona del centro cottura attigua al centro commerciale, il palazzo comunale, il Museo Archelogico e l’area de Le Pratella.

G.F.