Aggressione in centro. Spunta un coltello. Un ferito, terrore e danni a una pizzeria

EMPOLI

Spinte, botte, cazzotti, danni ad un locale e un giovane trasportato al pronto soccorso con una profonda ferita alla testa. Scene di delirio in pieno centro a Empoli domenica sera intorno alle 21. A quell’ora, complice la gradevole temperatura esterna, c’era ancora molta gente in giro. E in molti hanno assistito e filmato con gli smartphone il caos scoppiato in via del Giglio. A quanto appreso ad accendere la miccia sarebbe stato un giovane straniero, originario dell’Ucraina di 29 anni. Visivamente alterato dall’eccessiva assunzione di alcol, l’uomo avrebbe iniziato a rivolgersi nei confronti delle persone in modo sgarbato. Alcune non avrebbero però gradito i suoi affronti tanto che qualcuno, in particolare, ha reagito in modo molto violento. Secondo alcune testimonianze, infatti, quattro stranieri di origini tunisine si sarebbero avventate contro l’ucraino. Uno di loro, armato di un coltello, lo avrebbe colpito alla testa. Sempre secondo i numerosi testimoni presenti sulla scena in difesa della vittima sarebbero arrivati anche alcuni cittadini georgiani. Il giovane ucraino avrebbe cercato di difendersi dalla furia dei suoi assalitori utilizzando una bottiglia di vetro. Nella colluttazione sono volati pedate e cazzotti. "Con un pugno c’hanno sfondato anche il vetro del nostro gazebo - racconta una delle commesse della pizzeria ’Tal dei Tali’ proprio davanti alla quale si è consumata la serata di follia – È un bel danno. Sicuramente toccherà sostituirlo. Questa è sempre stata una via tranquilla – prosegue – soprattutto a quest’ora. Per fortuna non avevamo più clienti nel locale. Appena ci siamo accorti di quello che stava accadendo sia io che le altre colleghe insieme al pizzaiolo ci siamo chiusi dentro per evitare di correre rischi".

Dalla pizzeria Tal de Tali è partita la chiamata al 112 come da tanti altri telefonini delle persone presenti in via del Giglio. All’arrivo delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia, (quasi) tutte le persone coinvolte nella maxi lite si erano ormai dileguate. Per il giovane ferito era stato allertato il 118 che sul posto aveva mandato un’automedica e una ambulanza della pubblica assistenza. All’arrivo dei soccorritori il 29enne era molto agitato ed è stato anche sedato. Una volta calmato è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Empoli. Dopo la medicazione è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Al momento la dinamica e i motivi del litigio sono comunque tutti da chiarire. In via del Giglio e in tutto il centro sono presenti le telecamere della videosorveglianza cittadina che potrebbero aiutare le forze dell’ordine a far luce su una vicenda che si aggiunge alla serie di episodi di violenza e insicurezza che durante l’estate sono finite sulle pagine di cronaca. L’ultimo risale a mercoledì scorso quando un 14enne ferito al braccio con un’arma da taglio ha cercato rifugio alle 2 di notte al pub Birrercole scappando dai suoi assalitori i quali hanno poi continuato ad inveire contro di lui prendendolo a sassate nella corte del locale.

Irene Puccioni