"Abstractus", arte tra pittura e plastiche

Forme, linee e colori che suscitano sentimenti. Ecco in breve la descrizione delle opere pittoriche e plastiche che a partire da oggi fino a domenica 27 ottobre saranno ammirabili nei locali dell’ex Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle 19. Questo pomeriggio alle 17.30 sarà infatti inaugurata la mostra "Abstractus" di quattro artisti contemporanei. Nelle opere di Pietro Cavallini le figure geometriche rappresentano le regole per dare spazio alla sua immaginazione. Victor Masotti ha invece assemblato elementi di plastica, consentendo riflessi di luce e combinazioni di colori.

I lavori del pittore di San Miniato Maurizio Zani esplorano la capacità del colore di trasformare la percezione ed evocare emozioni. Infine saranno esposte opere dello scultore, ceramista e pittore di Montelupo, scomparso nel 1975, le cui forme ancora oggi molto innovative lo rendono uno degli artisti italiani più importanti del Novecento.

L’intento di "Abstractus", come ha spiegato il critico e storico dell’arte Claudio Roghi, è quello di stimolare lo spettatore ad interpretare e vivere l’arte astratta come un’esperienza personale ed unica. Come evento collaterale, sabato 19 ottobre alle 17 verrà presentato dal vice sindaco del Comune di Capraia e Limite, Edoardo Antonini, il libro "Racconti d’amore e di morte" di Fabio Casalini.