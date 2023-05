’Abitare la prossimità’ Alla San Paolo Libri ne parla Ezio Manzini

EZIO EMPOLI

Ezio Manzini sarà presente oggi alle ore 18 presso la San Paolo LIbri & Persone di Empoli per presentare il suo libro “Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti“. Una città è vivibile quando tutto ciò che si può volere – e si può volere fare – è vicino. Molte città nel mondo, tra cui Parigi, Barcellona, Milano, stanno facendo dei passi in questa direzione e ci mostrano delle anticipazioni concrete di ciò che questa città delle prossimità potrebbe essere.

Parole chiave: innovazione sociale, beni comuni, comunità locali, cura e lavoro di cura, infrastrutture fisiche e digitali coerenti, distanze che si accorciano, costruzione e rigenerazione. L’autore del volume, professore onorario del Politecnico di Milano e studioso di design per la sostenibilità e innovazione sociale, ne discute con il sindaco di Empoli, Brenda Barnini. L’incontro, organizzato in collaborazione con Distretto Economia Civile Empoli, sarà invece introdotto dall’assessore alle politiche sociali del comune di Empoli, Valentina Torrini. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0571 73280 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]