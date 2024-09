A Palazzo Pretorio con Belenkin e Vestrini

"La speranza della pace". Un argomento fin troppo attuale che verrà affrontato nell’incontro odierno (alle 10.30 al Parterre di Palazzo Pretorio in Certaldo Alto) con Boris Belenkin (nella foto), il dissidente russo già direttore di “Memorial“ e Premio Nobel per la Pace nel 2022. Belenkin vive in esilio nella Repubblica Ceca da quando “Memorial“ è stata chiusa, all’indomani del conferimento del Premio Nobel, e sarà a Certaldo nell’ambito degli appuntamenti organizzati per la quarantatreesima edizione del premio letterario Giovanni Boccaccio. Al dibattito parteciperanno, oltre a Belenkin, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Enrico Sostegni e il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli. Modera Jacopo Arrigoni. Si conclude oggi anche la Fiera del Libro Fiammetta, allestita sempre nelle stanze di Palazzo Pretorio (dalle 10 alle 20) con gli stand di editori giunti da tutta Italia che mettono a disposizione di lettori e curiosi le loro ultime produzioni. A mettere il sigillo sull’edizione del 2024 del premio dedicato all’autore del “Decameron“ sarà, infine, l’ultimo appuntamento del ciclo “Libri in Borgo“ nella corte di Palazzo Pretorio alle 17. E’ prevista, infatti, la presentazione di "Adagi e monologhi" di Stefano Vestrini. In questa raccolta di testi teatrali, Vestrini riflette sulla forza della parola pronunciata e sulla sua fugacità. La voce di Lucrezia Galasso del Teatro Al Verso arricchirà l’evento con interpretazioni che sapranno dare vita e profondità ai testi, in un incontro moderato da Lucia Serracca.

Fran.Ca.