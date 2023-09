Castelfiorentino, liti e violenza al bar. Licenza sospesa per sette giorni

Castelfiorentino (Firenze), 30 settembre 2023 – Due locali con licenza sospesa per sette giorni. Accade a Castelfiorentino, dove non si placano i fenomeni di violenza e criminalità in alcune aree del centro, in particolare vicino alla stazione.

Entrambi i provvedimenti sono stati disposti dalla divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze su proposta del comando della Polizia Municipale e sono stati adottati a seguito dei reiterati controlli delle forze di polizia. Dalle verifiche effettuate da agenti e militari in entrambi i locali, infatti, è emerso che i due luoghi sarebbero abitualmente frequentati soprattutto da persone pregiudicate o già note alle forze di polizia.

In almeno in due occasioni negli scorsi mesi, infatti, uno dei due sarebbe stato anche teatro di fatti di violenza. Sulla base di quanto rilevato, il Questore della provincia di Firenze ha emesso il provvedimento, ritenendo che sussistano, in entrambi i casi, le condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.