Risposte di efficienza al nuovo boom

Firenze, 4 giugno 2023 - I dati della nuova stagione del turismo in Toscana, Umbria e Liguria parlano di una ripresa eccezionale in tutti i campi: città d’arte, costa, borghi sulle colline, entroterra verde. Ottime previsioni arrivano per l’estate alle porte con il ritorno di turisti oltre confine. Benone anche i nuovi settori come i cammini e le ciclovacanze. Insomma si guarda con il sorriso all’immediato futuro. Bene perché il turismo vale punti sul pil regionale in Toscana come in Umbria e nello Spezzino.

Le nostre regioni si presentano con il vestito migliore grazie a politiche mirate delle amministrazioni che hanno investito nella promozione dei territori idee e risorse. Fondamentale sarà uno scatto in avanti per dare forza alla rinnovata tendenza verso il boom; una svolta per la rete infrastrutturale e dei servizi che sia all’altezza delle aspettative e della marea di visitatori. E su questo fronte bisogna lavorare ancora molto. Tre gli esempi dai nostri territori a cui dare risposte e mostrare efficienza e capacità di investimento per i prossimi anni.

Le Cinque Terre hanno necessità di certezze per essere tutelate accogliendo contemporaneamente un numero adeguato di turisti; la collocazione della stazione MedioEtruria non ha bisogno di ’guerre’ ma di dialogo per trovare la soluzione migliore; la Firenze-Pisa-Livorno è odissea quotidiana: ben venga, prima possibile, l’entrata in campo della nuova società di gestione (Toscana Strade).