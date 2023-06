XI° edizione di Agri Young, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa

Arezzo, 29 giugno 2023 – Arriva l’ XI° edizione di Agri Young – Generazione Agricoltori, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo che si terrà nel centro storico di Anghiari il giorno giovedì 6 luglio.

La giornata avrà inizio alle ore 15:30 presso lo “Spazio Accoglienza” in Piazza Mameli, a seguire nello “Spazio Expo” in Piazza Baldaccio arrivo del corteo ed esposizione dei mezzi agricoli ed area sponsor, alle ore 16:30 presso la Chiesa di Sant’Agostino nell’ambito dello “Spazio Idee” momento di dibattito “Generazione Agricoltori” i giovani imprenditori si confrontano sul futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare apportando testimonianze personali e nuovi spunti di riflessione.

Alle ore 18:00 presso lo “Spazio Oscar Green Generazione in campo” in Piazza del Popolo, momento divulgativo dedicato al premio Oscar Green che vede protagonisti i vincitori delle passate edizioni, con il loro premio ed i loro prodotti racconteranno la propria azienda, promuovendo l'agricoltura sana del nostro Paese, che ha come testimonial tante idee innovative.

Agri Young proseguirà alle 19:00 nello “Spazio Belvedere” presso i Giardini del Vicario con un agri-aperitivo accompagnato da musica live, alle ore 20:00 nello “Spazio Cibo vero e naturale” lungo le mura del centro storico, degusteremo insieme una cena a km zero a cura dei Cuochi Contadini di Campagna Amica e dell’Associazione Cuochi Arezzo, seguirà musica dal vivo.

Si consiglia di usufruire dei parcheggi ad anello accessibili da corso Matteotti a disposizione per la giornata situati ai piedi delle mura del centro storico https://goo.gl/maps/skpgYJCPGwyGcByG6 e si suggerisce di salire in piazza Mameli con l’ausilio dell’ascensore.