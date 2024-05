Weekend: come cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 9 maggio 2024 – Eventi a manifestazioni caratterizzeranno il fine settimana con modifiche alla circolazione e alla sosta. Crazyrun prevede il passaggio di supercar sabato 11 maggio: dalle 8,30 alle 19 in via Roma e nel tratto di via Crispi compreso tra via Roma e via Margaritone scattano i divieti di sosta con rimozione e di transito. Quest’ultimo coinvolge anche la corsia preferenziale riservata agli autorizzati mentre il primo è esteso a via Margaritone, lato numeri pari, tra il civico 32 e l’incrocio con via Crispi. Dalle 15,30 è vietato l’accesso su via Guido Monaco da piazza della Repubblica.

Ancora motori con l’Autogiro d’Italia: dalle 14 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione in viale Bruno Buozzi mentre dalle 16,15 e fino al completo passaggio dei partecipanti è interrotto il transito dei veicoli lungo il percorso: S.P. 43 della Libbia, Chiassa Superiore, Tregozzano, via Buonconte da Montefeltro, via Tarlati, via Gamurrini, via Matteotti, piazzetta di Porta Sant’Andrea, piazza San Giusto, via Garibaldi, piazza Sant’Agostino, corso Italia, via dei Pileati, piazza Madonna del Conforto, viale Buozzi dove verranno altresì mantenuti il divieto di accesso, a eccezione dei residenti e di chi si reca agli uffici di Arezzo Multiservizi, e il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra via Ricasoli e via de’ Palagi in tale direzione di marcia.

Taglio del nastro nei padiglioni del polo espositivo di Arezzo Fiere e Congressi per Oroarezzo: dalle 8 alle 20 di sabato 11, domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 maggio scattano il divieto di sosta con rimozione in via Fleming, via Spallanzani e via Ferraris e il senso unico di circolazione nel tratto di via Fleming che va da via Spallanzani a via Guglielmo degli Ubertini in tale direzione di marcia e in via Morgagni in direzione di marcia via Guglielmo degli Ubertini – via Spallanzani.

Bimbimbici e il mercatino del Calcit sono previsti domenica 12 maggio: il primo comporterà dalle 10 l’interruzione del traffico per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Monte Cervino, via Bernardo Rossellino, via Petrarca, piazza Guido Monaco, via Roma, via Crispi, viale Signorelli, largo Inigo Campioni, via Mino da Poppi, via Trento e Trieste, via Anconetana, via Bruno Bucciarelli Ducci, via Corrado Cagli, via Raffaello Sanzio, via Benedetto da Maiano, via Leonardo da Vinci, via Arno, via Vittorio Veneto, via Claudio Tolomeo, via Cristoforo Colombo, via Curtatone, via Alcide de Gasperi, via Pietro Nenni, via Uguccione della Faggiuola, via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce, via Giambattista Vico, via Fratelli Lebole, via Fiorentina, via Marco Perennio, via Monte Cervino, via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il secondo, dalle 6 alle 23, i divieti di transito e dii sosta con rimozione nella tradizionale area di svolgimento, ovvero via Spinello, via Niccolò Aretino, parte di via Guadagnoli e l’ultimo tratto di via Margaritone. In via Lorentino d’Arezzo sarà invertito il senso di marcia, il tratto di via Madonna del Prato compreso tra via Lorentino d’Arezzo e via Spinello diviene strada senza uscita con transito consentito solo ai residenti mentre quello compreso tra via Lorentino d’Arezzo e via San Giovanni Decollato è disciplinato a senso unico di circolazione in tale direzione di marcia. I veicoli in uscita da vicolo dei Cavallanti giunti all’intersezione con via Madonna del Prato hanno l’obbligo di svolta a sinistra. In via dell’Anfiteatro è istituito il divieto di transito a eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti che per uscire dovranno percorrere corso Italia in direzione di via Crispi.