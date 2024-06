Vota a 105 anni in Rsa di Calambrone l'elettrice più anziana della provincia

Pisa, 8 giugno 2024 – Ha votato oggi alle 16 nel seggio speciale presso una Rsa di Calambrone, sul litorale pisano, l'elettrice più anziana della provincia di Pisa: Erminia Di Gianantonio, 105 anni, originaria di Trasaghis (Udine) ma da anni residente a Calci (Pisa). La signora, supportata dall'associazione Giustitalia, nei giorni scorsi ha fatto formale richiesta al Comune di Pisa di votare presso la Rsa che la ospita e ha ottenuto così il passaggio degli addetti al seggio volante per esercitare il suo diritto per le elezioni europee. "Dal 2 giugno 1946 - ha ricordato l'anziana - non ho mai saltato un voto. Votare è un diritto, ma anche un dovere. Guai a non farlo". "Abbiamo presentato istanza al Comune per votare in Rsa - aggiunge l'associazione Giustitalia - lo scorso primo giugno e in soli tre giorni abbiamo ricevuto tramite pec l'autorizzazione dal sindaco di Pisa. Il termometro della salute di uno Stato che si voglia definire evoluto e democratico è la tutela delle fasce più deboli e bisognose della sua popolazione e, innegabilmente, dopo la strage fatta dal Covid negli anni di pandemia, le persone anziane sono quelle che vanno maggiormente tutelate da tutti i punti di vista. Il voto è un diritto di tutti lo sappiamo ma, nella fattispecie, consentire al livello pratico a questa nonnina di votare è un preciso dovere dello Stato".