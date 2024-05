Viva la nostra Costituzione. Unicoop la regala ai clienti: "Fondamenta dell’Italia"

Verso la Festa della Repubblica del 2 giugno, Unicoop Firenze promuove un’iniziativa dedicata alla Costituzione italiana. Da ieri al primo giugno in tutti i punti vendita della cooperativa, viene distribuita una copia omaggio della Carta costituzionale ai soci e clienti che potranno ritirarla alle casse: in totale ne verranno distribuite 250mila copie, corredate di una nota della presidente Daniela Mori. Il 2 giugno i punti vendita restano chiusi per la festa, rispettando quanto stabilito dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che nel 2001 ha ripristinato la festività.

"Questa iniziativa vede coinvolti anche i lavoratori della cooperativa – ha affermato Mori, presentando l’iniziativa –, che avranno l’importante compito di distribuirla alle casse, e tutta la nostra organizzazione che è chiamata a svolgere quella funzione sociale riconosciuta proprio dall’articolo 45 della Costituzione. Ci auguriamo che sia, per tutti, un’occasione per riprendere in mano questo prezioso testo, scritto perché chiunque potesse leggere e capire la forza delle sue parole, e scritto con lungimiranza, perché i suoi principi universali potessero dare una risposta chiara anche nei tempi più oscuri e difficili".

Per Giovanni Tarli Barbieri, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, "c’è bisogno di riscoprire il nostro essere cittadini, di riscoprire una cittadinanza attiva e l’importanza del concetto di democrazia: questo lo si fa proprio partendo dalla Costituzione che mantiene una vitalità e un’attualità che niente può mettere in discussione. Tra i suoi grandi pregi la Costituzione ha quello di usare un linguaggio semplice, tutti possono leggerla tranquillamente senza timori".

L’iniziativa ha preso ispirazione anche da quanto affermato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in occasione di Milano Civil Week 2024, ha ribadito l’importanza della carta costituzionale, anche in chiave sociale: "Nessuno può affermare che la Costituzione non lo riguarda. La Carta costituzionale, ha generato la nostra Repubblica democratica. E’ una conquista e va conosciuta, amata, difesa, vissuta, ogni giorno per accogliere nuovi bisogni, per tutelare chi si trova ai margini, per avere cura dei più fragili, per affrontare le nuove sfide di convivenza e di pace. Per vivere insieme".

R. C.