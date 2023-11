Vini e cavalli superstar. Al Borro l’esclusiva asta per gli stalloni del futuro

Il Borro (Arezzo), 24 novembre 2023 – Una nuova edizione de “Il Borro Auction Experience“ e un nuovo grande successo. Nella splendida tenuta nel cuore della toscana di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, si è svolto l’evento dedicato a tutti gli appassionati di cavalli. E’ l’asta per superbi puledri, per garantirsi straordinari stalloni da far nascere nel 2024, organizzata in collaborazione con Mvd, uno dei migliori allevamenti e centri italiani per la riproduzione artificiale equina, e Flanders Foal Auction che è leader nell’organizzazione di aste di cavalli da salto ostacoli. Mvd Stalloni in particolare è un centro equestre riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Un allevamento di cavalli immerso nella natura incontaminata della Toscana, con grandi spazi verdi e un team di altissima professionalità per la cura dei cavalli. Così, dopo il grande successo dell’edizione 2022, che ha registrato incredibili risultati sia in termini di battute che di aggiudicazioni, anche stavolta è stato un appuntamento ricco di attività, che ha reso l’evento un’experience a 360° nella Toscana più autentica, e in un borgo millenario – quello del Borro – in un ambiente naturale unico e di rara bellezza.

I risultati dell’asta sono stati anche questa volta entusiasmanti, con top price da 62mila euro. Trenta i lotti che sono stati aggiudicati a un parterre di famiglie imprenditoriali italiane ed internazionali, provenienti da Francia, Olanda, Belgio, Montecarlo, Lituania, Polonia, Emirati Arabi, Danimarca e Sud America. Nel corso della serata sono stati battuti lotti di straordinaria importanza, fra i quali l’embrione dallo stallone Balou Du Reventon e la madre Askari, che è la madre della campionessa olimpica DSP Chakaria, acquistato per 62mila euro. E ancora l’embrione dal campione Diamant de Semilly per Azuela De Muze, volato negli Emirati Arabi dalla famosissima scuderia Al Shira’aa Stables acquistato per 40mila euro, oppure l’embrione da Catoki per Malito de Reve acquistato per 52mila euro.

Gli ospiti sono stati accolti nella suggestiva cantina de Il Borro, esempio magnifico di architettura vitivinicola, per partecipare a un tour dedicato alla degustazione delle etichette più significative dell’azienda, per poi prendere parte al Gala dinner con la migliore cucina italiana preparata del catering Tonino da Cortona.

Molteplici performance e spettacoli dal vivo si sono alternati alle battute d’asta della selezione equestre di altissimo livello e volutamente limitata: i puledri che nasceranno nel 2024 sono generati da stalloni famosi, campioni pluripremiati ed eccellenti in ogni categoria. Al termine dell’asta, seguitissima e appassionante, un after party con musica e intrattenimento dal vivo, a cura dei Goldsingers International Event & Entertainment Band con base a Monte-Carlo nel principato di Monaco, con una coppia di ballerini tedeschi.

Il Borro, la tenuta dal 1993 di proprietà di Ferruccio Ferragamo in cui sono impegnati il figlio Salvatore Ferragamo (oggi responsabile dell’attività vitivinicola e ricettiva de Il Borro) e la figlia Vittoria (responsabile per la sostenibilità), si estende nel bacino del Valdarno Superiore su di una superficie di 1.100 ettari biologici immersi nel cuore della Toscana.

Fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 2015, la tenuta Il Borro fa parte dell’Associazione Relais & Châteaux e comprende un borgo medievale interamente restaurato che ospita 38 eleganti e raffinate suites; tre prestigiose ville (Dimora Storica, Villa Mulino e Villa Casetta) e le 20 suites de Le Aie del Borro.