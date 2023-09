Vasari, nel 2024 Arezzo celebra i 450 anni dalla morte

Arezzo, 16 settembre 2023 – Giorgio Vasari (Arezzo, 30 luglio 1511 - Firenze, 27 giugno 1574) è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei maggiori protagonisti del Rinascimento, artista poliedrico e scrittore d'arte, e nel 2024 ricorre il 450° anniversario della sua morte: per questo motivo la sua città natale, Arezzo, si

prepara a celebrarlo nel migliore dei modi. A Palazzo

Comunale il sindaco Alessandro Ghinelli ha convocato il

primo incontro del Comitato Vasari che fin da subito lavorerà alla stesura di un programma di eventi celebrativi secondo un progetto curato dalla professoressa Cristina Acidini e dal professor Carlo Sisi, il più importante dei quali sarà la mostra dedicata al Maestro aretino, ospitata nella Galleria

d'Arte Contemporanea e Moderna di piazza San Francesco. A questa mostra principale si accompagneranno altre rassegne

diffuse sul territorio nei comuni aretini, membri del comitato, di Cortona, Castiglion Fiorentino e Monte San Savino. Insieme al sindaco Ghinelli e ai vertici delle Fondazioni Intour e Guido d'Arezzo erano presenti alla prima riunione i rappresentanti degli Enti e soggetti istituzionali che insieme al Comune di Arezzo cureranno il programma delle celebrazioni, quali la Fondazione Cr Firenze, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza, la Camera di Commercio, la Fraternita dei Laici, la Provincia di

Arezzo, la Diocesi, la Direzione Regionale Musei della Toscana. Alla riunione non ha fatto mancare il suo sostegno al progetto il direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt. “Arezzo si prepara a celebrare uno dei suoi figli più illustri, con una mostra di grande valore artistico e scientifico - ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli - Anche se i tempi possono sembrare brevi, sono pienamente convinto che grazie all'impegno e all'entusiasmo di tutti i soggetti coinvolti riusciremo a proporre un programma di risonanza nazionale. Presto si terrà un altro incontro per ufficializzare i ruoli e stabilire le prime scadenze organizzative".