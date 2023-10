Arezzo, 7 ottobre 2023 – Una nuova postazione DAE al Parco Pertini. E' quella inaugurata questo pomeriggio alla presenza del vice sindaco Lucia Tanti e dell'assessore Alessandro Casi a conferma ulteriore di Arezzo quale città più cardioprotetta d'Italia. Il defibrillatore è stato donato al Comune dall'associazione Rotaract in collaborazione con il Rotary Arezzo e Rotary Arezzo Est. L'associazione, dopo un attento e scrupoloso lavoro e in collaborazione con il dottor Massimo Mandò, ha individuato l'area verde della zona Giotto la più indicata in considerazione della presenza costante di molte persone che trascorrono il proprio tempo libero nel parco.

“Ringraziamo il presidente Gianluca Bronzi per questa importante donazione che, oltre a contribuire a rendere sempre più sicura la nostra città, la conferma come comunità solidale e generosa. Abbiamo condiviso la scelta dell'area, luogo molto frequentato e adesso anche adeguato in caso di attacco cardiaco”, hanno commentato il vice sindaco e l'assessore.

Alla consegna erano presenti anche il Vescovo SE Andrea Migliavacca, il presidente di Rotaract Gianluca Bronzi e Alessandro Dioni, il giovane che lo scorso luglio ha salvato la vita ad un uomo in arresto cardiaco proprio grazie all'uso di un defibrillatore.