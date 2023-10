Una borsa di studio in memoria di Paolo Giovacchini

Arezzo, 3 ottobre 2023 – La famiglia Salvioni-Giovacchini ha offerto una borsa di studio a favore di un giovane studioso aretino, in memoria di Paolo Giovacchini (1918-2002), a lungo consigliere e segretario della Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti (1978-1998), socio dell’Accademia Petrarca (1986-1998) e socio fondatore delle associazioni scrittori aretini Tagete (1997) e Gamurrini di Bagnoro. Oltre all’impegno associativo, negli anni ottanta e novanta Giovacchini ha condotto ricerche di storia locale e promosso lo studio dell’alto medioevo in Casentino, con particolare riferimento all’abbazia di Strumi a Poppi.

Il vincitore della borsa di studio è stato individuato dal Consiglio della Brigata nel dott. Riccardo Neri, archivista presso l’archivio storico diocesano di Arezzo. La borsa verrà consegnata dal Presidente della Brigata - prof. Claudio Santori - durante una cerimonia il prossimo lunedì 16 ottobre dalle 17.30, a cui seguirà una visita allo stesso archivio condotta dal vincitore della borsa.

L’iniziativa è patrocinata dalla Società Bibliografica Toscana e dalla Rotary Fellowship of Old and Rare Antique Books and Prints.