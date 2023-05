Inps, nuovo tentativo di truffa. Occhio alle e-mail che annunciano rimborsi

Firenze, 22 maggio 2023 - “La informiamo che il nostro sistema automatico Inps ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di….. sulle tasse pagate nell’anno 2022”. Una bella notizia? Niente affatto. Si tratta dell’ennesima truffa che, sfruttando un falso logo Inps, sta correndo via mail. Nel messaggio si afferma che i dati bancari sono errati e, dunque, si invita il malcapitato a fornire una serie di informazioni che, invece, nelle mani dei soliti truffatori si concretizzano solo in soldi persi ed in un infinito senso di rabbia, impotenza e frustrazione.

Sui propri canali social l’Inps mette in guardia dall’ennesimo tentativo di phishing e ricorda che Inps non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie.

Internet, email, sms, app e social network: oggi più che mai disponiamo di strumenti e canali che offrono molteplici opportunità, ma che possono esporci anche a qualche rischio. Come si legge sul portale dell’Inps, tra “le truffe più diffuse e insidiose c’è il phishing, un tipo di frode informatica che mira al furto dei dati sensibili”. False e-mail, fantomatici rimborsi, pagine truffaldine solo apparentemente legate all’Inps: purtroppo, la fantasia dei malviventi non conosce limiti. Un consiglio su tutti: non cliccare mai sui link di queste mail e messaggi.

Non mancano poi i falsi funzionari che possono presentarsi alla porta di casa. Ma anche in questo caso, l’istituto non invia incaricati presso il domicilio degli utenti e assistiti.