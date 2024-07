Lavori sull'Alta velocità, treni al rallentatore ad agosto. Le tratte interessate

Firenze, 31 luglio 2024 – Treni al rallentatore ad agosto a causa dei lavori di potenziamento strutturale programmati sulla rete dell'Alta Velocità. Sia Trenitalia sia Italo hanno programmato gli orari di diverse corse con tempi di percorrenza più lunghi.

Le tratte maggiormente interessate sono la Torino-Milano-Venezia, la linea Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Previsti anche aumenti dei tempi di viaggio fino a due ore sulla Milano-Bologna dal 12 al 18 agosto, con la linea parzialmente interrotta.

Gli interventi, quando avvengono

dal 5 al 19 agosto sulla linea Convenzionale tra Pontassieve e Figline Valdarno

dal 12 al 23 agosto sulla linea Direttissima tra Chiusi e Orvieto

riprogrammazione per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali

Possibili cancellazioni e servizi sostitutivi con bus

La riprogrammazione del servizio prevede modifiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e del Regionale di Trenitalia. Previsto ove possibile il servizio con corse bus. In questo caso, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto; non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

Dove sono i cantieri