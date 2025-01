Arezzo, 30 gennaio 2025 – Consiglio Comunale 30 gennaio 2025: Telecamere di sorveglianza a Palazzo del Pero: l’interrogazione del consigliere di OraGhinelli 2025 Fabio Lucci

Ha avuto risposta positiva l’interrogazione che il consigliere Fabio Lucci del gruppo OraGhinelli 2025 ha rivolto questa mattina in Consiglio comunale all’assessore Alessandro Casi in merito alla installazione di telecamere di sicurezza a Palazzo del Pero. Il consigliere Lucci ha portato in aula le istanze dei residenti della frazione, preoccupati per i fatti criminosi che hanno colpito la zona negli ultimi mesi, tra i quali un assalto e rapina a un furgone portavalori e numerosi furti con scasso in abitazioni private sia diurni che notturni. Lucci ha sottolineato come l'installazione di telecamere di sicurezza garantirebbe maggiore tranquillità ai residenti, rappresentando un deterrente fondamentale contro la criminalità e contro gli atti di vandalismo. Lucci ha quindi espresso la propria soddisfazione per la risposta dell’assessore Alessandro Casi che ha annunciato come, con la prossima variazione di bilancio prevista in primavera, sarà finanziata e destinata alla frazione una telecamera di sorveglianza che, insieme al dispositivo già attivo per la registrazione del contrassegno dei veicoli, andrà a rendere più sicuro quel territorio.