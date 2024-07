Arezzo, 19 luglio 2024 – Vincenzo Ceccarelli capogruppo PD in Regione Toscana: Tanti auguri a “La Nazione”, strumento essenziale di informazione e democrazia per tutta la Regione.

“A nome di tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Toscana, desidero fare le mie più sentite felicitazioni alla “Nazione”, che oggi compie 165 anni.”

Con queste parole il capogruppo PD in Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli fa gli auguri al quotidiano La Nazione.

“La Nazione è il più antico quotidiano della nostra regione e ci accompagna da sempre con la sua presenza in edicola, informa la comunità ed è punto di riferimento per tutti.

La presenza dei mezzi d’informazione e dei quotidiani, come la Nazione, è collegata alla salute della nostra democrazia, per questo il fatto che La Nazione sia ancora presente e forte nella nostra Toscana dopo 165 anni, è valore e ricchezza per tutti.

Il pluralismo dell’informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta, un principio fondamentale, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell’Unione Europea.

Complimenti alla direttrice Agnese Pini, al vicedirettore Luigi Caroppo, ai membri del Gruppo Monrif editori del quotidiano, a tutti i giornalisti e a chiunque ogni giorno lavora con passione e professionalità, per garantirci di trovare, ogni mattina, in edicola, ma anche on line, il nostro amato quotidiano.”