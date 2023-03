Portare l’arte al polso: Swatch abbraccia Botticelli

Lo Swatch dedicato agli Uffizi

Lisbona, 9 marzo 2023 - Portare i capolavori dell'arte al polso si può acquistando un orologio della serie Swatch Art che continua a riservarci molte e interessanti sorprese. La nuova serie di questi gioielli «democratici» viene presentata stasera a Lisbona con un grande evento internazionale Swatch Art Journey che sigla quattro accordi con altrettanti musei del mondo che hanno prestato per un'edizione speciale alcuni dei loro più bei capolavori per quadranti e cinturini. In questo modo poi si avvicina ancora di più l'arte alle persone.

Il 2023 è l’anno di svolta per Swatch Art Journey, che pensa in grande con le capsule collection che verranno presentate da metà marzo a maggio. L’intera serie è un’avventura che attraversa i vari periodi della storia dell’arte, da Botticelli a Lichtenstein, e non avrebbe potuto essere più nello stile di Swatch grazie ai suoi sorprendenti dettagli.

"Questa di Lisbona è la nuova tappa del nostro viaggio nel mondo della bellezza - racconta Carlo Giordanetti, Ceo di Swatch Art e direttore creativo da alcuni anni, uomo colto e manager capace - e sono particolarmente felice di poter includere anche alcuni capolavori di un museo italiano come gli Uffizi che è il museo più visitato d'Italia e custodisce due capolavori assoluti di Botticelli. Ancora più entusiasta perchè questo è il primo museo italiano che ha accettato il nostro progetto d'arte. Ora noi di Swatch abbiamo reinterpretato queste opere massime botticelliane con rappresentazioni a volte giocose altre sognanti, con giochi di trasparenze e di colori. Sono orologi molto speciali e quasi fashion. Swatch Art comincia nel 2018 con alcuni dei grandi musei del mondo, ora anche gli Uffizi diretti da Eike Schmidt. Con questo progetto l'arte arriva sulla strada al polso dei nostri clienti», conclude Carlo Giordanetti.

Swatch dà quindi nuova linfa ai suoi classici Gent, New Gent ricreando una decina di capolavori in uno stile brioso e provocatorio, interamente studiato per celebrare artisti che non avevano paura di innovare. Così Swatch x MoMA celebra la Pop Art e festeggia il centesimo anniversario della nascita di Roy Lichtenstein. Swatch x Magritte è un tributo all’artista surrealista in occasione del suo 125esimo compleanno. Swatch x Le Gallerie degli Uffizi celebra la natura e la femminilità attraverso gli occhi e l’arte del supremo maestro del Rinascimento, Sandro Botticelli. Progettata per essere appesa sopra il letto matrimoniale, “Nascita di Venere” (circa 1486) fu così controversa da essere rimasta nascosta per mezzo secolo. Swatch riproduce la tessitura del dipinto originario con una straordinaria aderenza e qualità. Sul quadrante ci sono gli dei del vento, Zefiro e Aura, che sospingono delicatamente Venere verso la spiaggia. Il cinturino riporta, in tonalità di rosa, il suo volto d’incontestabile bellezza. La natura è una grande fonte di ispirazione per Botticelli, e così eccola rappresentata anche nel secondo Swatch Arte sempre dedicato a Botticelli con il suo dipinto la “Allegoria della Primavera” che contiene almeno 138 specie di piante diverse, alcune delle quali compaiono sull›orologio. Il cinturino riporta Flora, dea dei fiori, adornata di violette, fiordalisi, fragole selvatiche e mirto, in mezzo a piante di agrumi.

La prima collezione di Swatch Art Journey sarà disponibile dal 16 marzo. Seguirà un altro lancio che verrà rivelato in un secondo momento. I due orologi Swatch x Le Gallerie degli Uffizi saranno disponibili negli Swatch store e su Swatch.com a partire dal 13 aprile 2023.

Poi c’è anche il progetto speciale con il Louvre Abu Dhabi. Swatch presenta un orologio che cattura lo sguardo perché unisce due mondi: quello potente e iconico dell’arte giapponese di Katsushika Hokusai e il rinomato e sofisticato Astrolabio di Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî.

Hokusai dimostra che la creatività non ha tempo. Fu all'età di 60 anni che concepì la famosa xilografia “Sotto un’ondaal largo di Kanagawa”, parte dell’iconica serie giapponese “Trentasei vedute del Monte Fuji”. La propensione umana ad esplorare l’oceano e l’infinito, a entrare in contatto con la natura potente, con l’acqua e il cielo stellato permea questo Swatch in tonalità blu di Prussia, lo stesso usato nell’opera di Hokusai. Sul quadrante e sulla parte anteriore del cinturino c’è un dettaglio della cresta dell’onda che gioca con la prospettiva. La parte inferiore contiene dettagli dell’Astrolabio, meraviglia dell’umanità, in una proiezione in piano del cielo notturno usato per il calcolo della posizione delle stelle e per determinare l’ora esatta del giorno.

Lo Swatch x Louvre Abu Dhabi sarà disponibile negli Swatch store e su Swatch.com a partire dal 13 aprile.