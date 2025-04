Sviluppi nell’adesione di Sansepolcro ai Cammini di Santiago, le prossime iniziative che coinvolgono il Gruppo Campanari

Arezzo, 1 aprile 2025 – Sansepolcro, il Presidente del Consiglio Antonelli stringe importanti rapporti con la Regione spagnola della Galizia nel nome dei cammini di Santiago.

Sviluppi nell’adesione di Sansepolcro ai Cammini di Santiago e prossime iniziative che coinvolgono il locale Gruppo Campanari. Il presidente del consiglio comunale Antonello Antonelli ha concretizzato di recente importanti rapporti con la Galizia, regione della Spagna, dopo che nel luglio dello scorso anno il Comune è entrato a far parte della Federazione Europea dei Cammini di Santiago.

“A nome della nostra municipalità e in raccordo con il sindaco Innocenti e l’assessore alla cultura Mercati” spiega Antonelli “mi sono impegnato per portare a Sansepolcro la mostra fotografica sui Cammini Culturali in Europa già esposta a Roma. Per l’obiettivo è risultato fondamentale il convinto appoggio all’iniziativa di don Giancarlo Rapaccini, vicario della Cattedrale, che ha messo a disposizione i locali del chiostro del vescovado. La mostra sarà visibile così per circa un mese a partire dal 29 maggio prossimo anche al Borgo. Data non casuale ma che coincide con l’evento di Progetto Valtiberina relativo al Festival dei Cammini di Francesco, impreziosendo la proposta”.

Lo stesso Antonello Antonelli ha preso poi contatti con l’associazione dei Campanari di Sansepolcro che ha recentemente ottenuto il riconoscimento di “Bene immateriale dell’Unesco”. “Sul tavolo c’è il progetto di uno scambio culturale” precisa il presidente del consiglio “con gli omologhi di Santiago oltre ai rappresentanti del governo della Galizia per programmare un incontro nel prossimo mese di settembre in occasione della settimana dedicata alle rievocazioni storiche. Il tutto rientra nel quadro della più stretta collaborazione con uno dei centri più importanti del pellegrinaggio mondiale”.

“Esprimo la mia personale gratitudine e quella dell’intera amministrazione comunale di Sansepolcro” conclude Antonelli “a Ildefonso de la Campa Montenegro, presidente dell’azienda Xacobeo e a Francisco Singul, funzionario del governo della Galizia, per l’accoglienza, l’amicizia e l’attenzione dimostrata verso la nostra realtà. E assieme a loro, identici ringraziamenti vanno ai miei concittadini Giovanni Tricca e Marco Cestelli, per la collaborazione offerta nell’approfondire simili tematiche che rappresentano un arricchimento di respiro internazionale per il nostro territorio e la nostra comunità”.