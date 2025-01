Arezzo, 18 gennaio 2025 – Nota del sindaco Alessandro Ghinelli

Stazione AV a Rigutino

Ghinelli: “Delusione per la mancata presa di posizione di Confindustria Toscana Sud”

“Non posso che esprimere delusione di fronte all'ennesimo rinvio e all'assenza di una presa di posizione chiara e netta da parte di Confindustria Toscana Sud sulla questione del posizionamento a Rigutino della stazione AV Medioetruria, quando invece è fondamentale che tutte le istituzioni del territorio facciano fronte comune per sostenere questo progetto strategico, volontà peraltro emersa chiaramente dal consiglio provinciale e comunale congiunto svoltosi proprio giovedì scorso. Solo attraverso una collaborazione sinergica tra enti locali e tutte le espressioni imprenditoriali del territorio potremo ottenere un'opera della quale peraltro la stessa Confindustria sottolinea l'importanza strategica e i cui vantaggi è provato che non si limitano a ricadere solo sul territorio aretino. La stazione a Rigutino è un'opportunità unica per stimolare la crescita economica, consentendo un collegamento diretto alle principali reti ferroviarie nazionali ed europee in grado di potenziare l'attrattività del nostro territorio per imprese e investimenti, è un progetto fondamentale per favorire a sostenibilità, riducendo il traffico su gomma e promuovendo la mobilità sostenibile grazie anche allo scambio ferro-ferro che migliora il collegamento con le zone servite dalla linea lenta. Mi è difficile comprendere come si possa mettere in discussione l'importanza di un'infrastruttura che ha il potenziale di trasformare il nostro territorio e non solo. Invito Confindustria a riconsiderare la propria posizione e a fare fronte comune in questa volontà di realizzazione di un progetto che non è più un'opzione, ma una necessità assoluta di sviluppo. Come ho già detto in più sedi, la E78 è un’opera attesa da quarant’anni e dunque la sua realizzazione va perseguita con tenacia. Ma la sua mancata realizzazione non toglie nulla a questo territorio, semplicemente non ne implementa come potrebbe le potenzialità. La localizzazione di una stazione AV in una località “sbagliata” produce invece un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Dunque ci si convinca una volta per tutte che la priorità assoluta in questo momento è la definitiva collocazione della Medioetruria a Rigutino. Senza nulla togliere al completamento della E78”.