Arezzo, 12 giugno 2025 – «Sotto il sole di Cortona», nasce la Comunità energetica rinnovabile

La firma del sindaco e del presidente della Banca Popolare di Cortona

Firmato l’atto fondativo di «Sotto il sole di Cortona», la Comunità energetica rinnovabile nasce nella città etrusca grazie ad un’intesa fra l’Amministrazione comunale e la Banca Popolare di Cortona. La firma dell’atto costitutivo è stata siglata questo mercoledì 11 giugno in Municipio dal primo cittadino Luciano Meoni e dal presidente dell’istituto di credito cortonese Andrea Cardoni. L’accordo ha per oggetto la realizzazione di un soggetto giuridico si occuperà della Comunità energetica rinnovabile prevista dalle recenti normative di settore volte a stimolare la nascita e lo sviluppo delle Cer e dell’autoconsumo diffuso.

L’obiettivo è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle sue componenti e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati. In particolare, le iniziative che si propone di perseguire in favore di propri associati, vertono principalmente sull’approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i componenti o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell’energia, all’accumulo e cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e alla riduzione della povertà energetica e sociale.

In dettaglio «Sotto il sole di Cortona ha come scopo la tutela dell’ambiente; il risparmio energetico; la diffusione delle fonti di energia rinnovabile; la produzione di energia sul territorio; l’autosufficienza energetica e il contrasto alla povertà energetica. Lo statuto di «Sotto il sole di Cortona» prevede la possibilità di aderire a ulteriori soggetti e ne detta i requisiti. L’organizzazione della Comunità energetica rinnovabile vede Alessandro Fanelli, presidente; Angiolo Farina, vice presidente e Roberto Calzini, tesoriere.

«Siamo lieti e ringraziamo la Banca Popolare di Cortona per aver intrapreso questa nuova sfida - dichiara il sindaco Luciano Meoni - questa comunità energetica rinnovabile rappresenta un’opportunità per le famiglie e le imprese. I valori che condividiamo sono quelli della indipendenza energetica e della sostenibilità, insieme alla tutela del paesaggio. Gli investimenti, anche nel campo delle energie rinnovabili sono delle opportunità ma devono rispettare il nostro patrimonio storico e ambientale».

«Questa iniziativa si allinea in modo coerente e significativo all’orientamento strategico della nostra Banca, ispirato al modello di “banca di comunità” e fondato sui pilastri del pragmatismo, della competenza, dell’attenzione alle persone, con una particolare vocazione all’inclusione, alla crescita dell’economia e della società, secondo la preziosa eredità valoriale ricevuta dal nostro fondatore Girolamo Mancini. Aderiamo convintamente a questo progetto promosso in collaborazione con il Comune di Cortona con l’obiettivo di creare valore sostenibile, in grado di generare importanti ricadute ambientali, sociali ed economiche per le nostre comunità e i nostri territori», dichiara il presidente della Banca Popolare di Cortona, Andrea Cardone.