Società Storica, l’attribuzione delle cariche sociali

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Dopo le elezioni del dicembre scorso, si è riunito il consiglio direttivo della Società storica aretina per l’attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2025-2027, tenendo conto del responso delle urne. Presidente è stato confermato Luca Berti, che guida da tempo il sodalizio. Nella carica di vicepresidente è stata invece nominata Cinzia Cardinali. Completano l’organigramma del sodalizio, con sede in via Leone Leoni, Giulio Bigozzi tesoriere, Giuseppina Petroccia bibliotecario e Mauro Bassi segretario.

Del consiglio direttivo dell’associazione fanno inoltre parte Giovanni Bianchini, Franco Cristelli, Simone De Fraja, Alessandro Garofoli e Claudio Santori. Dopo la pausa legata alle festività di fine anno, sono già riprese all’Auditorium Ducci di via Cesalpino le attività culturali con un nuovo ciclo di conferenze sui processi di formazione e scolarizzazione e con la presentazione di diversi libri di storia aretina.