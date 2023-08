Simulazione di Gara, Prova Generale, Giostra del Saracino: l'ordinanza del Sindaco per la sicurezza urbana

Arezzo, 31 agosto 2023 – Firmata dal sindaco Ghinelli l'ordinanza contenente misure di sicurezza tese ad evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e a garantire il pacifico e sicuro svolgimento degli appuntamenti previsti in piazza Grande dal programma della Giostra. Queste le disposizioni previste per i giorni di giovedì 31 agosto dalle ore 15:30 alle ore 20:00 durante lo svolgimento della “Simulazione di Gara”, venerdì 1 settembre dalle ore 19:00 alle ore 2:00 in occasione della “Prova Generale”, domenica 3 settembre dalle ore 15:30 alle ore 24:00 durante la “Giostra del Saracino”.

Divieto di ingresso in piazza Grande agli animali ed alle persone in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche; divieto di introduzione e uso di fumogeni, petardi ed altri artifizi pirotecnici, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, tamburi, bandiere (di dimensione superiore ad un metro per lato), aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi gli ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta) nonché luci laser di qualsiasi dimensione e potenza o altri oggetti atti ad arrecare molestie e disturbo a cavalli e cavalieri.

Ai titolari ed ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia e via Seteria, è fatto divieto di somministrazione e consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; vietata inoltre la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o in lattine nonché la somministrazione per asporto e la vendita per asporto di bevande alcoliche.

Le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza sono punite con sanzioni amministrative da € 300,00 a € 1.000,00.