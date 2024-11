Arezzo, 14 novembre 2024 – Ritorna la solennità della Madonna della Divina Provvidenza: Signa Arretii rinnova l’antico rito della “Cerimonia della Donazione dei Pani” L'Associazione Signa Arretii, fedele alla sua missione di valorizzare le tradizioni storiche della città di Arezzo, anche quest'anno celebra la solennità della Madonna della Divina Provvidenza riportando in vita l'antico rito della "Donazione dei pani", in collaborazione con don Alvaro Bardelli. La cerimonia si terrà domenica 17 novembre alle ore 10:30 presso la chiesa di San Pier Piccolo, poco prima della Santa Messa. Questo momento, che unisce fede e tradizione, rappresenta un’occasione significativa per l’Associazione e per la comunità, poiché non solo si compie il rito della Distribuzione dei Pani, officiato da don Bardelli, ma si rinnova anche il legame tra i membri attraverso l’investitura dei nuovi soci. I nuovi membri riceveranno il foulard dell’Associazione, un simbolo di appartenenza che rappresenta i valori fondanti di Signa Arretii: unità, concordia e dedizione alla comunità. La distribuzione del pane benedetto, che verrà offerta a tutti i partecipanti, è un simbolo di condivisione e fratellanza che risale al Medioevo, evocando gesti di solidarietà tramandati nei secoli. Il rito della donazione dei pani, documentato tra i secoli XVII e XVIII, trae origine dall'usanza degli armati della Fortezza di Arezzo che, sotto la protezione della Madonna di Fortezza – oggi nota come Madonna della Divina Provvidenza e custodita nella chiesa di S. Pier Piccolo – svolgevano annualmente questo atto di devozione e ringraziamento. Grazie all’impegno di Signa Arretii, la tradizione rivive, preservando così un patrimonio culturale che sarebbe altrimenti andato perduto. Questo evento si inserisce nel contesto delle attività culturali dell'Associazione, impegnata nella riscoperta e nella promozione delle radici storiche della città, spesso al di là delle celebrazioni giostresche più conosciute. Signa Arretii prosegue nel suo intento di mantenere vive le testimonianze del passato, portando avanti con orgoglio la memoria delle usanze che hanno segnato la storia e l’identità di Arezzo. La cerimonia della “Donazione dei Pani” rappresenta dunque non solo un momento di raccoglimento spirituale, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della comunità e della tradizione, in un abbraccio ideale tra passato e presente. L'Associazione invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questa giornata di celebrazione, per riscoprire insieme il valore di un rito antico e condividere il messaggio di unione e speranza che da secoli accompagna la devozione alla Madonna della Divina Provvidenza.