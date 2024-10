Arezzo, 28 ottobre 2024 – Si è conclusa con una standing ovation la trasferta a Malaga del Trio Contro Tempo, formazione aretina tutta al femminile composta dal Soprano Gaia Matteini, dalla Violoncellista Elisa Pieschi e dalla Pianista Leonora Baldelli. Il concerto si è svolto nella bellissima Sala "Maria Cristina"ed ha incantato un pubblico internazionale sia con un omaggio a Puccini nel centenario dalla sua morte con brani dalla Manon Lescaut, Turandot e Boheme, sia con un ricordo al famoso Mezzosoprano spagnolo Teresa Berganza conte musiche di Montsalvage. Il Trio, che vanta già esperienze in prestigiosi luoghi in Italia come "Casa Verdi a Milano","Casa Menotti", "Teatro Marianum" di Perugia, "Istituto Hanze", Castello di Valenzano, Unoaerre ecc, è stato scelto dalla " Società Dante Alighieri" per rappresentare Puccini a Malaga ed ha già messo in calendario un nuovo Concerto a Madrid, presso "L'Italian Cultural Institute", il prossimo 27 Gennaio 2025.