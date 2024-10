Arezzo, 10 ototbre 2024 – Sessant’anni di storia per la Carini di Monte San Savino. L’azienda è stata fondata nell’ottobre del 1964 da Amos Carini con una piccola bottega di produzione di serrande avvolgibili tra le mura del borgo della Valdichiana e, decennio dopo decennio, ha costantemente sviluppato la propria attività nel settore dei serramenti fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale. La Carini ha ora raggiunto il prestigioso traguardo del sessantesimo anniversario e, di conseguenza, rientra di diritto tra le aziende artigianali maggiormente longeve del territorio e maggiormente capaci di portare un contribuito al tessuto economico locale.

Questa realtà è guidata da Carlo Alberto Carini che ha raccolto il testimone dal padre Amos e che, dagli anni ‘80, ha dato il via a un processo di innovazione produttiva e tecnologica per adeguarsi alle evoluzioni dei bisogni del mercato. La riorganizzazione aziendale ha trovato il proprio cuore nella scelta di gestire internamente ogni fase del lavoro, dalla progettazione tecnica alla realizzazione fino all’assistenza post-vendita, che è stata sostenuta da una costante crescita del personale che fa attualmente affidamento su sedici dipendenti e da un parallelo ampliamento della sede che è distribuita tra tre stabilimenti e quasi quattromila metri quadrati. Un piano di investimenti è stato orientato in ricerca e sviluppo prima per individuare soluzioni sempre più all’avanguardia per l’automazione dei serramenti domestici e industriali e, più recentemente, per affermare l’ecosostenibilità degli impianti a partire dalla coibentazione termica e acustica. Questo percorso ha permesso alla Carini di estendere la propria attività al servizio dell’intera penisola.

Il sessantesimo anniversario sarà festeggiato venerdì 8 novembre alla presenza dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei distributori di tutta Italia che si ritroveranno a Monte San Savino per una giornata ricca di iniziative che prenderà il via con una dimostrazione tecnica di montaggio di un serramento industriale, proseguirà con un meeting sulla storia dell’artigianato locale e terminerà con il momento di convivialità della cena aziendale. «Dai primi lavori in bottega negli anni ‘60 al servizio dei cantieri edili locali - ricorda Carlo Alberto Carini, - fino ai più innovativi progetti in termini di automazione e coibentazione: la nostra azienda ha da sempre trovato il proprio punto di forza nella capacità di adeguarsi alle evoluzioni e alle esigenze del settore dei serramenti, diventando tra le realtà maggiormente dinamiche e innovative del panorama nazionale. Tutto questo, con l’orgoglio di aver sempre mantenuto una solida identità artigianale e un forte legame con il nostro territorio di riferimento».