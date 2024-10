Arezzo, 12 ottobre 2024 – Secondo anno per il Diploma di Lingua Tedesca al Liceo Colonna

Un nutrito gruppo di studentesse e studenti di tedesco delle attuali classi 4D, 4M e 5M ha ricevuto pochi giorni fa dal Dirigente Scolastico, dott. Maurizio Gatteschi, il Diploma di Lingua Tedesca DSD1.

Anche quest’anno i nostri studenti delle classi terze hanno affrontato nello scorso mese di marzo gli esami scritti e orali, dimostrando impegno, partecipazione e voglia di mettersi in gioco, in particolare nella parte orale in cui diventano protagonisti.

I risultati sono arrivati direttamente dalla Germania a fine giugno e tutti aspettavano il momento della consegna del diploma, giusto riconoscimento del lavoro svolto e tappa importante nel loro percorso scolastico e personale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente Scolastico, che si è complimentato con le studentesse e gli studenti per i risultati raggiunti, sottolineando quanto vantaggiosa possa essere l’acquisizione di titoli che attestino le competenze possedute nelle diverse lingue studiate; in particolare, il Diploma di Lingua Tedesca (DSD) che, com’è noto, in Italia può essere conseguito solo in circa 30 scuole, ha senza dubbio un valore aggiunto.

Oltre al Diploma DSD1 presso il Liceo Vittoria Colonna è possibile conseguire, sempre senza costi per le famiglie, anche il Diploma DSD2, il quale permette di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria in Germania, Austria e Svizzera senza la necessità di sostenere un esame di lingua tedesca per l’accesso.